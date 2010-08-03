Volvo artık Çinli Geely'nin!

T24- Çinli otomotiv üreticilerinden Geely, Volvo'nun tamamının Ford Motor Company'den satın alınması işleminin bugün tamamlandığını bildirdi.



Geely'den yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen Amerika Grubu CEO Stefan Jacoby'nin Volvo Cars'ın yeni başkanlığı ve CEO'luk görevine getirildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada, Çinli otomotiv üreticilerinden Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd'in (Geely Holding Group), Volvo Car Corporation'ın tamamının Ford Motor Company'den satın alınması işleminin bugün tamamlandığını kaydedildi.



Satış işleminin tamamlanmasının ardından Stefan Jacoby'nin, Geely Holding Group Başkanı olan Li Shufu'nun başkanlık ettiği Volvo Cars Yönetim Kurulu'nda üyeliğine getirileceği dile getirildi.



Açıklamada, Yönetim Kurulu'na yeni katılacak isimler arasında bulunan Volvo Cars'ın eski Başkan ve CEO'larından Hans-Olov Olsson'un, aynı zamanda Ford'un eski bir Pazarlama Kurulu Başkanı olduğu ve Olsson'un yeni yapılanmada, Volvo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanacağı ifade edildi.



Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Volvo Car Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, ''Bugün Geely için tarihi bir gün, Volvo Cars'ı satın aldığımız için son derece gururluyuz. İsveç'in bu ünlü lüks markası, güvenlik, kalite, çevreye duyarlılık ve modern İskandinav tasarımı gibi temel değerlerine bağlılığını sürdürürken Avrupa ve Kuzey Amerika'daki mevcut pazarlarını güçlendirip Çin ve diğer gelişen piyasalardaki varlığını da artıracak'' dedi.



Volvo Cars'ın yeni Başkanı ve CEO'su Stefan Jacoby de, ''Volvo kadar büyük bir prestij ve büyüme potansiyeline sahip bir şirkete geldiğim için onur duyuyorum. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve hepsinden önemlisi bütün müşterilerimiz, Volvo'nun otomobil güvenliği ve inovasyon alanında sektör lideri olarak özel konumunu koruyacağından emin olabilirler. Tüm bunları yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek üzere sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.