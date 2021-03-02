Volvo, 2030 itibariyle yalnızca elektrikli araç satmayı hedefliyor

Volvo, fosil yakıtları bırakma adımları çerçevesinde 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli araç satmayı amaçladıklarını duyurdu.

İsveçli araç üreticisi Volvo, küresel ısınmayla mücadele adımları kapsamında 2030 yılından itibaren yalnızca internet üzerinden doğrudan alıcılara olmak üzere elektrikli araç satacaklarını duyurdu.

Volvo daha önce stratejisini 2025 yılından itibaren satışlarının yarısını elektrikli araç olarak belirlemişti. Ancak yeni planla tamamen elektrikli araç satışına odaklanma kararı alındı.

Jaguar ve Bentley gibi araba üreticileri de benzer planlar açıklamıştı.

Volvo'nun internetten araç satışı kararı da araç üreticilerinin alıcılarla doğrudan ilişki kurmasını sağlamayı amaçlıyor.