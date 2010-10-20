-VOLVO 10 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR WASHINGTON (A.A) - 20.10.2010 - Volvo, 10 bin aracı hava yastığındaki sorun nedeniyle geri çağırıyor. Volvo'dan yapılan açıklamada, 2010-2011 yıllarında üretilen S80 ile XC70 model araçlar ile 2010 yılı V70 model otomobillerin, ön hava yastığındaki sorun nedeniyle geri çağrıldığı ifade edildi. Ön hava yastığındaki sorun nedeniyle sürücülerin bazı çarpışmalarda korunamayabileceği belirtilen açıklamada, sorunun ücretsiz olarak giderileceği kaydedildi. Geri çağırmaların, Ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor.