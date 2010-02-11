Volswagen Türkiye'de de araç çağıracak mı?

T24- Honda, Peugot ve Citroen'in ardından, Alman otomobil üreticisi Volkswagen de , Brezilya'da 193 bin 620 aracını tekerleklerinde problem olduğu gerekçesiyle geri çağıracağını açıkladı.

















Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, problemin arka tekerleklerin yeterince yağlanmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Bu eksikliğin araçlarda gürültüye neden olduğu kaydedilen açıklamada, bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda tekerlekleri bloke edebileceği hatta kopabileceği yönünde kullanıcıları uyardı.

Geri çağırmaların 2009 yılı Temmuz ayından önce şirketin Brezilya'daki fabrikasında üretilen Novo Gol ve Voyage model araçları kapsadığı ifade edildi.

Şirket, geri çağırma kararının önleyici tedbir amacıyla alındığını belirtti.



"Geri çağırılan araçlar Türkiye’de satılmamaktadır”



Doğuş Otomotiv-Volkswagen Binek ve Ticari Araç, Brezilya’da gerçekleşen geri çağırmalarla ilgili olarak, “Geri çağrılan araçların Türkiye’de satılmadığını” bildirdi.





Doğuş Otomotiv-Volkswagen Binek ve Ticari Araç’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu geri çağırma operasyonunun, Brezilya’da üretilen ve sadece Güney Amerika pazarında satışı gerçekleşen iki modeli kapsadığı belirtildi.





Yapılan açıklamada, geri çağrılan araçların Türkiye’de satılmadığı dile getirilerek, “Bu modellerin Türkiye ve Avrupa’da satışı gerçekleşmediği için Türkiye’deki Volkswagen kullanıcıları geri çağırmadan etkilenmeyecektir” denildi.

























Geçtiğimiz günlerde Honda, Güney Afrika'da 2002-2008 yılları arasında satılan Jazz modellerini geri çağırırken Toyota ile Çek Cumhuriyeti'nde ortak üretim yapan Fransız PSA, Peugeot 107 ile Citroen C1 modellerinin gaz pedallarındaki sorun yüzünden "önleyici amaçla" 100 bin aracı geri çağırdığını açıklamıştı.