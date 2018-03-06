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Dünya

Volodin, 75 yabancı gözlemciyi Rusya'ya davet etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart (DHA) - Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Birliği parlamenterleri dahil olmak üzere 75 yabancı gözlemciyi 18 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine davet etti

06 Mart 2018 13:51

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart (DHA) - Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Birliği parlamenterleri dahil olmak üzere 75 yabancı gözlemciyi 18 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine davet etti.
Devlet Duması sayfasından yapılan açıklamada, ”5 Mart tarihinde Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, 75 yabancı temsilciye Rusya Devlet Başkanlık Seçimlerine gözlemci olarak katılma davetiyelerini gönderdi. Davetliler arasında ulusal parlamentoların milletvekilleri, AB parlamenterleri, siyasetçiler yer aldı” denildi.

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