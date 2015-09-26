Volkwagen'in yeni patronu Porsche AG'nin İcra Kurulu Başkanı Müller oldu

ABD ve Avrupa'da dizel motorlu araçların egzoz emisyonlarını düşük gösteren otomotiv devi Volkswagen'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı (CEO), şirketin sahip olduğu Porsche AG'nin İcra Kurulu Başkanı Matthias Müller oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, skandalın patlak vermesinin ardından 2007'den beri şirketin CEO'luğunu yapan olan Martin Winterkorn Çarşamba günü istifa etmişti.

Mühendislik eğitimi olan Müller, Volkswagen'e bağlı Audi'de 1977 yılında çıraklık eğitimi aldı ve 2003 yılında Volkswagen'in tüm araçlarıyla ilgili projelerden sorumlu isim oldu.

Önceliğinin şirketin zedelenen itibarını onarmak olduğunu söyleyen Müller, "En acil görevim, her taşı kaldırarak ve maksimum şeffaflık içinde, Volkswagen şirketine olan güveni geri kazandırmak" dedi.

Müller şirketin genel işleyişinde de değişikliklere gideceklerini ve bölgesel departmanlara daha çok özerklik verileceğini açıkladı.

Müller'in Nisan ayında dönemin yönetim kurulu başkanı Ferdinand Piech'in de yerine geçebileceği söyleniyordu.

Şirketin yeni CEO'su "Hedefimiz insanların araçlarımızı güven ve zenkle kullanmaya devam etmelerini sağlamak. Dünyada 80 milyon Volkswagen kullanıcısı var" dedi.

Volkswagen'in ABD ve Avrupa'da egzoz emisyonlarını kasıtlı olarak düşük gösterdiği ve yaklaşık 11 milyon araca yerleştirilen yazılımla, karbon emisyon oranlarında hile yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Hafta başında patlak veren skandalın ardından şirket hisselerinde yüzde 30 değer kaybı yaşandı.