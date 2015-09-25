Volkswagen'in yeni CEO'su kim olacak?

Alman otomobil şirketi Porsche'nin Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Matthias Müller'in, egzoz emisyon testinde manipülasyon yaptığı ortaya çıkan Volkswagen'e (VW) CEO olarak atanacağı iddia edildi. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn, yaşanan skandal nedeniyle istifa etmişti.

ABD'deki egzoz emisyon testi manipülasyonunun ardından zor bir dönemden geçen VW'nin başına, Winterkorn'nun istifasından sonra kimin geleceği konusundaki iddialar sürüyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, Porsche'nin 62 yaşındaki CEO'su Müller'in, VW yönetim kurulunun cuma günü yapacağı toplantı sonrası grubun yeni CEO'su olarak atanacağı ileri sürüldü.

Yaklaşık 40 yıldır Volkswagen Grubu bünyesinde çalışan Müller, 2010 yılından beri VW'nin alt grubu olan Porsche'nin CEO'luğunu yapıyordu. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 18 Eylül'de VW'nin ABD'de sattığı bazı dizel motorlu araçların, yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinin maniple edilmesinden dolayı çevreyi standartlardan 40 kat daha fazla kirlettiğini açıklamıştı. Söz konusu manipülasyondan yaklaşık 482 bin dizel aracın etkilendiğini bildiren EPA, VW hakkında para cezası ve ihtiyati tedbir kararı verilebileceğini duyurmuştu.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından VW'nin Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn görevinden istifa etmişti. Şirket dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testi manipülasyonundan etkilendiğini ve zararı karşılamak için yaklaşık 6,5 milyar avroluk bütçe ayırdıklarını açıklamıştı.