Volkswagen'in yeni CEO'su Matthias Müller mi olacak?

Emisyon oranlarında manipülasyon yaptığı gerekçesiyle zor günler geçiren Volkswagen'in yeni yönetim kurulu başkanı halihazırda Porsche'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Matthias Müller olacağı iddia edildi. 62 yaşındaki Müller'in cuma günü yapılacak denetleme kurulu toplantısında yeni görevini üstlenmesi bekleniyor.

Reuters ajansının Volkswagen şirketinden iç kaynaklara dayanarak aktardığı habere göre, Volkswagen'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn, ABD'de ortaya çıkartılan emisyon skandalından sonra artan baskılara dayanamayarak dün istifa etmişti. Toplam 11 milyon Volkswagen dizel motorlu araca gaz emisyonlarını yanlış gösteren hileli yazılımların monte edildiği sanılıyor. Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinden olan ve saygın markalarından biri olarak kabul edilen Volkswagen, skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiriyor.