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Ekonomi

Volkswagen'in kârı yüzde 72 düştü

29 Nisan 2009 17:14

Alman otomotiv devi Volkswagen'in ilk çeyrek karı yüzde 72 düştü.

Satışları bakımından Avrupa'nın en büyük otomotiv şirketi olan Volkswagen, küresel ekonomik krizin küresel araç satışlarının düşürmesi nedeniyle bu yıl ilk çeyrekte karının yüzde 72 azalarak 263 milyon avroya gerilediğini açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 929 milyon avro kar etmişti.

Wolfsburg merkezli Volkswagen, ilk çeyrek gelirlerinin ise 27 milyar avrodan 24 milyar avroya indiğini belirtti.

Açıklamada, "Bu yıl küresel ekonomik büyüme negatif olacak. Dünya otomotiv piyasaları kesinlikle bu gelişmeden etkilenecek ve önceki yılla karşılaştırıldığında büyük ölçüde daralacak" denildi.

Volkswagen, yılın kalanında belirsizliğin sürdüğünü ve küresel ekonomik koşulların sıkıntılı olmaya devam edeceğini de kaydetti.

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