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Dünya

Volkswagen'i dolu vurdu

Şiddetli dolu yağışı Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkez tesislerinde ağır hasara yol açtı

10 Ağustos 2013 14:42

Almanya’nın bazı bölgelerinde temmuz ayı sonunda görülen dolu yağışının Volkswagen tesislerinde binlerce araca hasar verdiği ortaya çıktı.

Şiddetli dolu yağışı Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkez tesislerinde ağır hasara yol açtı. Wolfsburg'daki fabrika günlük 3 bin 800 otomobil üretme kapasitesine sahip. Dolu yağışı sırasında açıkta park edilen araç sayısının 28 bin olduğu belirtildi.

Volkswagen sözcüsü, hasarın boyutlarını tam olarak öngöremediklerini açıkladı. Sözcü, „Yüzde 100 denetimden geçmeyen hiçbir aracı teslim etmeyeceğiz“ dedi. Teslimatın gecikmesi, binlerce Volkswagen müşterisini olumsuz etkileyecek.

Sigorta şirketi VGH yetkilileri, dolu yağışında 10 bini araç ile 11 bin dolayında konut ve işyerinin hasar gördüğünü tahmin ettiklerini belirtiyor. 100 milyon euroyu aşması beklenen zararın 2007'deki Kyrill kasırgasının faturasını aşması bekleniyor.

2008 yazındaki dolu yağışı, Volkswagen'in Emden tesislerindeki 30 bin araca hasar vermişti.

 

Deutsche Welle Türkçe

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