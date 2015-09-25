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Ekonomi
Deutsche Welle

Volkswagen’e Porsche’den transfer

Emisyon skandalı nedeniyle zor bir dönemden geçen Volkswagen’in yeni yönetim kurulu başkanının ismi belli oldu. Bu zorlu görevi Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller’in yürüteceği açıklandı.

25 Eylül 2015 22:55


Volkswagen şirketinin merkezinin bulunduğu Almanya'nın Wolfsburg kentinde gün boyu süren denetleme kurulu toplantısının ardından yapılan basın toplantısında yeni yönetim kurulu başkanının ismi kamuoyu ile paylaşıldı.

Denetleme Kurulu, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini halihazırda Porsche'de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Matthias Müller'in üstleneceğini açıkladı. Müteşekkir olduğunu belirten Müller, şirketin zor bir döneminde bu görevi üstlendiğini ancak iyimser olduğunu söyledi. Müller, "Müşterilerin, ortakların, yatırımcıların ve kamuoyunun güvenini kazanmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı, sorumluluğunun farkında olduğunu söyleyerek “Önemli olan, bir daha asla böyle bir şey yaşanmamasıdır” diye konuştu.

Yeni başlangıç

Basın toplantısında, şirkete karşı yitirilen güvenin adım adım yeniden kazanılması için çabalanacağı belirtildi. Denetleme kurulu üyeleri, şirketin yeni bir başlangıca ve şirket kültürüne ihtiyacı olduğunu vurguladı. Basın toplantısında, “Şirketin bir kültür dönüşümüne ihtiyacı var” denildi. Kısa bir süre önce istifa eden yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn'a da çalışmalarından ötürü teşekkür edildi.

Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinden Volkswagen'in dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu araçta gaz emisyon değerlerini manipüle eden hatalı yazılımları kullandığı ortaya çıkarılmıştı. Almanya'da 2 milyon 800 bin aracın emisyon değerlerinin manipüle edildiği sanılıyor. VW, ABD'de ise para cezası ve tazminat davaları ile karşı karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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