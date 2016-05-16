Volkswagen'e bir darbe de Norveç'ten



Alman otomobilcilik şirketi Volkswagen'den (VW), egzoz gazı emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle davacı olacaklar arasına dünyanın en büyük yatırım fonu olan Norveç devlet fonu da katıldı. Fonun sözcüsü, hukuk danışmanları tarafından yapılan tavsiye doğrultusunda Norveç devlet fonunun yatırımcı sıfatıyla hakkını arayacağını söyledi. Financial Times gazetesi, Norveç devlet yatırım fonunun önümüzdeki haftalarda gerekli işlemleri başlatacağını yazmıştı.

Norveç devlet yatırım fonunun direktörü Peter Jonhnsen aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "VW yönetiminin emisyon değerlerini yapay olarak düşük gösteren hileli yazılımdan haberdar olması gerektiğini" belirtti.

VW'nin başı dertte

Finans haber kanalı Bloomberg'in belirlemelerine göre Norveç devlet fonu yüzde 1,64'lük sermaye payıyla VW şirketinin dördüncü büyük hissedarı sayılıyor. Skandal nedeniyle değer kaybeden VW hisselerinin fona yüz milyonlarca euro kaybettirdiği tahmin ediliyor. Norveç devlet fonunun 9 binin üzerindeki şirkette hissesi bulunuyor.

VW holdingi hakkında hissedarları ve müşterileri tarafından dava açılmıştı. Şirket yönetimi geçen yılın eylül ayında ABD'de ortaya çıkarılan skandalı doğrulamış ve dizel motorlu araçlarının emisyon oranının bilgisayar yazılımıyla manipüle edildiğini açıklamıştı. Bu yazılım statik testlerdeki ölçümlerde emisyonu normal seyirdekinin çok altındaki değerlere düşürüyor. Emisyon skandalı nedeniyle VW holdingi 2015 yılını şirket tarihinin en yüksek zararıyla kapatmıştı.