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Ekonomi

Volkswagen'e ABD'de 2,8 milyar dolar ceza

ABD'deki dizel araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle Alman otomobil devi Volkswagen 2,8 milyar dolar ceza verildi

22 Nisan 2017 01:07

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) ABD'deki emisyon davasında, şirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi.

ABD'nin Detroit kentindeki Bölge Mahkemesi Yargıcı Sean Cox, VW'in dizel motora sahip araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verdiğini duyurdu.

Cox, ayrıca VW ile ABD hükümeti arasında ocak ayında varılan ve toplam 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı da onayladı.

VW'in ABD'li federal kurumlar tarafından üç yıl gözetim altında tutulacağını bildiren Cox, yaptığı açıklamada, firmanın dizel araçlarında yanıltıcı yazılımın kullanılmasını "kasti ve büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

Cox, Alman hükümetine de seslenerek "VW gibi simgesel bir otomotiv firmasına zarar veren ve bu olayda sorumluluğu bulunan şirket yöneticilerine dava açılması gerek." yorumunu yaptı.

VW, emisyon davasında tüm suçlamaları 10 Mart'ta kabul etmişti.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım kullanan VW'in, bugüne kadar bu araçları geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.

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