Volkswagen'e 10 milyar dolarlık ceza

Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) ABD'de emisyon testi manipülasyonundan kaynaklanan tazminat talepleri, tamir masrafları ve yasal cezalar için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı bildirildi.

Associated Press'in ismini vermediği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, VW'ne toplamda 10,2 milyar dolara mal olacak ödemelerin önemli bir kısmı emisyon skandalına neden olan yazılımın bulunduğu araç sahiplerine yapılacak.

Haberde, emisyon manipülasyonuna konu olan 482 bin aracın sahiplerine, otomobillerini VW'e skandal ortaya çıkmadan önceki fiyattan geri satma veya ücretsiz tamir ettirme seçeneklerinin sunulacağı belirtildi.

Araç sahiplerine de tazminat ödeyecek

VW'nin buna ilaveten kusurlu araçların yaşına göre araç sahiplerine bin ila 7 bin dolar arasında tazminat ödemesi de gerekecek.

Şirket ve Amerikalı araç sahipleri arasında müzakere edilen anlaşma şartlarının henüz kesinlik kazanmadığı kaydedilen haberde, VW'nin ayrıca skandalı ortaya çıkaran ABD'li otoritelere ceza ya da uzlaşma bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Uzmanlar, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ABD Adalet Bakanlığı ve Kalifornia Çevre Koruma Ajansı'na yapılacak ödemelerin 3,5 milyar doları bulabileceğini belirtiyor.

Skandalın son perdesi olmaya aday anlaşmanın kesin şartlarının, 28 Haziran Salı günü davaya bakan San Francisco Federal Mahkemesi Yargıcı Charles Breyer tarafından açıklanması bekleniyor.

Skandal nasıl ortaya çıktı?

Geçen yılın Eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemki İcra Kurulu Başkanı (CEO) Martin Winterkorn istifa ederken 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

VW, emisyon skandalı nedeniyle oluşabilecek zararlar ve tazminat masrafları için geçen sene 6,5 milyar Euro (7,3 milyar dolar) ayırdığını duyurmuştu. İlgili davanın yargıcı Breyer, verilen sürede uzlaşma sağlayamayan VW ve Amerikalı otoritelere en son 28 Haziran kadar süre tanımıştı.