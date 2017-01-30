Volkswagen Toyota'yı geride bıraktı

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2016 yılında yaklaşık 5 yıldır dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanına sahip Japon rakibi Toyota’yı geride bıraktı. Daihatsu ve Hino Motor’un da dâhil olduğu Toyoto Grubu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada grubun 2016 yılında toplam 10 milyon 170 bin araç sattığı bildirildi. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 0,2’lik artış anlamına geliyor.

Toyota’nın rakibi Volkswagen ise 2016 yılında 10 milyon 310 bin araç satarak bir önceki yıla oranla satışını yüzde 3,8 artırdı.

VW'nin Çin ihracatı belirleyici oldu

Japon otomobil üreticisi Toyota yaklaşık 5 yıldır elinde bulundurduğu dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını Volkswagen’a kaptırmış oldu.

Volkswagen bu unvanı, emisyon skandalına rağmen geçen yıl satışların ilk etapta gerilememesi ve en önemli pazarı Çin'e olan ihracatını teşvike devam etmesine ve Japon rakibi Toyota‘nın en önemli pazarı ABD’deki satışlarının düşüş göstermesine borçlu.

Eylül 2015'te patlak veren emisyon skandalının ardından Volkswagen’ın ABD’deki satışları 2016 yılında yüzde 2,6 oranında düşüş gösterdi. Buna karşın Alman otomotiv devi geçen yıl Çin’de yaklaşık 4 milyon araç satarak satışlarını yüzde 12,2 oranında artırmayı başardı.

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