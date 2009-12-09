Volkswagen, Suzuki'ye ortak oluyor

T24 - Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Japon otomotiv üreticisi Suzuki'nin yüzde 20 hissesini 2,5 milyar dolara satın alıyor.



İki şirketten yapılan ortak açıklamada, “uzun vadeli stratejik ortaklıkla yakın ilişki kurmak için uzlaşmaya vardık” denildi. Volkswagen ile Suzuki hisse satışı için haziran ayından bu yana görüşmelerini sürdürüyordu.

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi VW, Suzuki'den hisse satın alma işlemini gelecek yıl Şubat ayı ortasına kadar tamamlayacak.

Suzuki, hızlı gelişen otomotiv teknolojisi göz önüne alındığında rekabet etmenin zorlaşması ve maliyetleri kısmaya ihtiyaç bulunmasının bir ortaklığı gerekli kıldığını açıkladı.

Piyasa uzmanlarına göre, VW, Suzuki'nin küçük, yakıtta cimri araç üretme uzmanlığından yararlanmayı planlarken, iki şirket arasındaki ortaklığın Çin ve Hindistan piyasalarında şirketlerin hızlı büyümesine katkıda bulunabileceği belirtildi.

Suzuki Hindistan'da, VW ise Çin'de otomotiv piyasasında büyük pay sahibi konumunda bulunuyor.

VW Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn, “Dünyanın önde gelen iki otomotiv üreticisi güçlerini birleştiriyor ve önümüzde uzanan büyüme güçlüklerini halletmeye hazırlanıyor. Birlikte büyüme için fırsatlarımızı azami seviyeye çıkarabiliriz” dedi.

Standard & Poor's'dan otomotiv endüstrisi uzmanı Chizuko Satsukawa, iki şirket arasında anlaşmanın, Suzuki'nin yatırım fonlarına girmesini sağlayacağını söyledi.



