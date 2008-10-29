Volkswagen kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi

Porsche’nin Alman Volkswagen’deki hisselerini artıracağını açıklaması, Volkwagen hisselerinin iki günde 3 kat değer kazanmasına neden oldu. Böylece Volkswagen, ulaştığı 370 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD’li petrol devi ExxonMobile’ı geçerek, kısa süreliğine ’dünyanın en değerli şirketi’ koltuğuna oturdu.



Dünya otomotiv devleri küresel krizin satışları vurması nedeniyle zor günler yaşarken, borsadaki hisseleri rekor düzeyde değer kazanan Alman Volkswagen (VW), 370 milyar dolarla dünyanın en değerli şirketi haline geldi. Spor otomobil üreticisi Porsche’nin VW’deki hisselerini yüzde 42.6’ya çıkarmasının ardından yüzde 75’i hedeflediğini açıklamasıyla birlikte, VW hisseleri uçuşa geçerek iki günde neredeyse üç kat değer kazandı. Dünkü seansta hisse başına 1005 Euro’yu gören VW’nin piyasa değeri de 296 milyar Euro (370 milyar doları) buldu. VW böylece, 343 milyar dolarlık piyasa değeriyle kısa süreliğine ’dünyanın en değerli şirketi unvanına’ sahip olan ABD’li petrol devi ExxonMobil’i geride bıraktı.



Pazar günkü açıklama



VW hisselerinde yaşanan inanılmaz yükselişin nedeni, en büyük hissedar konumundaki Porsche’nin pazar günü yaptığı bir açıklama oldu. Porsche, VW’deki payını yüzde 42.6’ya çıkardığını belirterek, yüzde 31.5’lik hisse için de opsiyon anlaşması yaptığını kaydetti. Yüzde 31.5’lik hisse için yapılan anlamaya göre hisselerin satın alınmasına karar verildiğinde, piyasa değeri üzerinden ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Sahip olunan yüzde 42.6’lık hisseye yüzde 31.5’in de eklenmesiyle birlikte yüzde 74.1’lik bir oranı temsil etmektedir. Ekonomik koşullar uygun olursa Porsche olarak 2009 yılı içerisinde VW’daki payımızı yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz" denildi.



Hedge fonları ağlattı



Bu açıklamanın ardından Porsche’nin piyasadaki VW hisselerinin büyük çoğunluğunu topladığı ortaya çıktı. Borsada işlem gören hisse senetlerinin yüzde 6 seviyesine gerilemesiyle birlikte açığa satışlar tavan yaptı. Arzı kısıtlı olan hisseler için adeta bir kapışma yaşandı. Cuma gününü 210 Euro’dan kapatan hisseler, pazartesi yüzde 90’dan fazla değer kazandı. Dünkü seansta da hızlı yükselişine devam eden hisseler, 485 Euro’dan 1000.5 Euro seviyesine çıkarak rekor kırdı. Financial Times gazetesi, Porsche’nin hamlesi sonrasında hızla yükselen VW hisselerinin hedge fon yöneticilerini ağlattığını yazdı. Gazete, VW hisselerinin düşeceği öngörüsünde bulanan hedge fonların, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ellerindeki hisseleri çok ucuza sattığını belirtti.



Geriledi ama devleri geçti



Frankfurt Borsası’nın ikinci seansında gevşeyen hisseler, açılışa göre yüzde 50’lik primle 788 Euro seviyesine geriledi. Böylece, piyasa değeri 237 milyar Euro’ya (296 milyar dolar) gerileyen VW, yine de Wal-Mart, Microsoft ve General Electric gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı. VW, Franfurt Borsası tarafından DAX Endeksi’nde yer alan piyasa değeri en yüksek şirket olarak ilk sıraya yerleştirildi.



Alman SPK’sı inceleme başlattı



SON iki günde tavan yapan VW hisseleriyle ilgili olarak Alman Sermaye Piyasası Kurulu ’BaFin’ tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, BaFin’in VW hisselerinde yaşanan hareketlilikte manipülasyon veya ’insider trading’ (şirket içinden elde edilen bilgileri kullanarak hisse senedi alışverişi yapmak) olup almadığını araştıracağı belirtildi.



Hisseler aşırı değerlendi ancak geriye dönüş zor



ALMAN otomotiv devi VW’nin hisselerindeki hızlı yükselişi değerlendiren piyasa uzmanları, hisselerin aşırı değerlendiğini belirterek, "Buradaki temel sorun da bu değer artışı. Ancak piyasada işlem gören hisse senedi miktarı çok düşük olduğu için fiyatı aşağı çekecek yeterli oranda hisse bulunmuyor" yorumu yapıldı.



’Halkın otomobili’ VW Hitler’in emriyle kuruldu



VOLKSWAGEN, Almanya’da, 1938 yılında tek model halk tipi otomobil üretimi için Adolf Hitler’in emriyle Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından DAF’a (Alman İiçi Cephesi) kurduruldu. Şirketin adı, Almanca’da ’halkı arabası’ anlamına gelen Volkswagen olarak belirlendi.



Porsche’nin ’Volkswagen macerası’ 2005’te başladı



VW’nin en büyük hissedarı olan Porsche’nin bu macerası 2005 yılına dayanıyor. Alman hükümetini Avrupa Komisyonu’na şikayet eden Porsche, ’VW Yasası’ olarak adlandırılan korumacı kanunun tamamen ortadan kaldırılmasını bekliyor. VW’yi 1960 yılında kısmen özelleştiren Almanya, eşzamanlı olarak yürürlüğe giren korumacı kanunla ne kadar hisse sahibi olursa olsun her bir yatırımcının oy hakkını azami yüzde 20 ile sınırlandırmıştı. Volkswagen’de Porsche’den sonra Aşağı Saksonya eyaleti, yüzde 20 ile en büyük ikinci büyük hissedar konumunda bulunuyor. VW’yi koruma kanunu aynı zamanda, normal şartlar altında yüzde 25 hisse gerektiren engelleyici azınlık oranını sadece Aşağı Saksonya eyaleti için yüzde 20’ye indiriyor. AB Komisyonu’nun 2005’teki başvurusu üzerine konuyu gündemine alan Avrupa Adalet Divanı Ekim 2007’deki nihai kararında, VW’yi korumak için gerek duyulan söz konusu kanunun azınlık hissedarlarının genel çıkarlarına hizmet etmediğine karar vermişti. Ancak AB müktesebatını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya aleyhinde soruşturma başlatan AB Komisyonu, yasal süre içinde Avrupa Adalet Divanı kararıyla tam uyum sağlamayan Almanya’yı tekrar mahkeme önüne çıkarmaya hazırlanıyor.



Borsa Denetleme kurulu DAX oranını düşürdü



Frankfurt Borsası Denetleme Kurumu (Hessen Eyalet ekonomi Bakanlığı) DAX30'a üyeliği kaldırmadı, ancak değerlendirme hacmini yüzde 10'a geriletti. Böylece hisse-balonunun patlaması DAX'ın itibarını çok sarsmayacağı öngörüldü. Gerçektende VW hissesi bugün yüzde 40 değer kaybetmesine rağmen DAX'da büyük oyanamalar gözükmüyor. Piyasanın kendi regulasyon sistemlerinin devreye girdiğine değinen Frankfurt Borsası analistleri, DAX'ın 1 hafta içinde bulunması gereken değere geleceğini vurguladılar.

Uluslararası analistlere göre DAX gerçek değerinin yüzde 20 üzerinde seyirediyor.

