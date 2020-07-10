Volkswagen'in Türkiye'de kurmaktan vazgeçtiği fabrikaya Slovakya talip oldu

Volkswagen'in Türkiye'de yapmayı planladığı ve daha sonra ertelediğini duyurduğu yatırım için harekete geçtiklerini söyleyen Slovakya Başbakanı Igor Matovic, "Bu yatırımı ülkeye çekmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Volkswagen’in 90'li yıllarından beri bulunduğu Slovakya, markanın Türkiye’deki yatırımını ertelediğini duyurmasının ardından Alman otomobil devini ülkeye çekmek için atağa geçti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Slovakya Başbakanı Igor Matovic, "Bratislava’daki tesisin kapasitesini Volkswagen’in arttırması için her türlü desteğe hazırız. Binlerce kişilik istihdam için Volkswagen gibi diğer otomotiv gruplarıyla da yatırım için görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Volkswagen’in yılan hikayesine dönen yeni yatırımında son durak Türkiye, Manisa olarak ilan edilmiş, marka burada şirket kurmuş ve kamuoyu yatırımın resmi olarak açıklanmasını bekliyordu. Ancak Volkswagen, Türkiye’de yapmayı planladığı yatırımını iptal ettiğini duyurdu.

Markanın, Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerini üreteceği bu yeni yatırımı için Türkiye haricinde Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya ve Romanya gibi ülkeler de girişim içindeydi.