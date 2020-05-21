Volkswagen'in reklamı ırkçılık nedeniyle tepki çekti; şirket özür diledi

Volkswagen, yeni aracı için yapılan Instagram reklamını, ırkçı ve aşağılayıcı bulunması nedeniyle geri çekti. Şirket, reklamın ırkçı olduğunu kabul ederek reklamın nereden çıktığının soruşturulacağını söyledi.

Volkswagen'in Instagramda yayınlanan yeni Golf araç reklamında bir kadının arabasına yaklaşan siyah bir adamı uzaktan iterek parmak şıklattığı görülüyor. İtilen adam "Petit Colon" isimli bir kafeye giriyor.

Reklam, Alman televizyonunda "beyaz gücü" mesajı veriyor olarak nitelendirildi. Volkswagen gelen tepkiler üzerine reklamın ırkçı olduğunu kabul ederek yayından kaldırdı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu videoya yönelik tepkileri anlıyoruz çünkü biz de dehşete kapıldık. Volkswagen olarak tarihsel kökenimiz ve Nazi rejimi dönemine dair şirketimizin suçluluk duygusunun farkındayız. İşte tam bu yüzden bütün nefret, propoganda ve ayrımcılık türlerine karşı çıkıyoruz.

Şirket, reklam ajansıyla görüşerek reklamın nasıl ortaya çıktığının soruşturulduğunu açıkladı.

Volkswagen, 1937 yılında "Halkın arabası" başlığıyla Adolf Hitler'in talimatıyla kurulmuştu.