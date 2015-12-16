Volkswagen hakkında yeni iddia



‘Süddeutsche Zeitung' adlı Alman gazetesinin haberine göre, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Dairesi (OLAF), Volkswagen Anonim Ortaklığı (VW) hakkında Avrupa Yatırım Bankası kredilerini amaç dışı kullandığı zannıyla soruşturma başlattı.

Gazetenin OLAF sözcüsüne dayanarak yayınladığı haberde, incelemeler tamamlanana kadar daha ayrıntılı açıklama yapılmayacağına yer verildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bağlı OLAF, VW holdinginin araştırma ve geliştirme çalışmaları için aldığı Yatırım Bankası kredilerini amaç dışı kullanmak suretiyle yasaları ihlal edip etmediğini öğrenmek istiyor.

4,6 milyar Euroluk kredinin akıbeti

Brüksel'deki Avrupa Yatırım Bankası VW'ye 1990 yılından bu yana 4,6 milyar Euro'luk indirimli kredi açmıştı. Bu paranın çevre dostu motor geliştirme çalışmalarında kullanılması öngörülmekteydi. VW'nin bankaya olan 1,8 milyar Euro'luk kredi borcunu henüz ödemediği öğrenildi. Şirket sözcüsü soruşturmayla ilgili açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Avrupa'nın en büyük otomobil imalatçısı konumundaki Volkswagen şirketi emisyon manipülasyonu skandalı yüzünden aylardır manşetlerden düşmüyor. Şirket eylül ayında, dizel motorlu 11 milyon araca azot oksit emisyonunu gerçek değerin katbekat altında gösteren bilgisayar yazılımı yüklediğini itiraf etmişti.