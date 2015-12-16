T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Volkswagen hakkında yeni iddia

Emisyon skandalı yüzünden zor duruma düşen Alman otomotivcilik şirketi Volkswagen, kamu kredilerini amaç dışı kullanmakla suçlanıyor.

16 Aralık 2015 11:23


‘Süddeutsche Zeitung' adlı Alman gazetesinin haberine göre, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Dairesi (OLAF), Volkswagen Anonim Ortaklığı (VW) hakkında Avrupa Yatırım Bankası kredilerini amaç dışı kullandığı zannıyla soruşturma başlattı.

Gazetenin OLAF sözcüsüne dayanarak yayınladığı haberde, incelemeler tamamlanana kadar daha ayrıntılı açıklama yapılmayacağına yer verildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna bağlı OLAF, VW holdinginin araştırma ve geliştirme çalışmaları için aldığı Yatırım Bankası kredilerini amaç dışı kullanmak suretiyle yasaları ihlal edip etmediğini öğrenmek istiyor.

4,6 milyar Euroluk kredinin akıbeti

Brüksel'deki Avrupa Yatırım Bankası VW'ye 1990 yılından bu yana 4,6 milyar Euro'luk indirimli kredi açmıştı. Bu paranın çevre dostu motor geliştirme çalışmalarında kullanılması öngörülmekteydi. VW'nin bankaya olan 1,8 milyar Euro'luk kredi borcunu henüz ödemediği öğrenildi. Şirket sözcüsü soruşturmayla ilgili açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Avrupa'nın en büyük otomobil imalatçısı konumundaki Volkswagen şirketi emisyon manipülasyonu skandalı yüzünden aylardır manşetlerden düşmüyor. Şirket eylül ayında, dizel motorlu 11 milyon araca azot oksit emisyonunu gerçek değerin katbekat altında gösteren bilgisayar yazılımı yüklediğini itiraf etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EmisyonAlmanVolkswagenZeitungAvrupa Sahtecilikle Mücadele DairesiVolkswagen Anonim OrtaklığıAvrupa Yatırım BankasıOLAFBirliğiKomisyonunaYatırım BankasıEurolukEuroDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24