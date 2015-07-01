Volkswagen fabrikasında robot, işçiyi öldürdü!

Volkswagen’in (VW) Hessen Eyaleti’nin Baunatal kentinde bulunan otomobil fabrikasında meydana gelen olayda, yeni kurulan üretim bandında çalışan 22 yaşındaki bir işçi, robot tarafından metal plaka arasına sıkıştırıldı. Bild Online’ın bildirdiğine göre, göğüs bölgesinde eziklikler oluşan işçiye ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı.

DHA'da yer alan habere göre olay hakkında savcılık soruşturma başlatırken, VW’den yapılan açıklamada, üretim bandının henüz VW’ye teslim edilmediği kaydedildi.

Volkwagen’in Baunatal tesislerinde 15 bin 500 işçi çalışıyor.