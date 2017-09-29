Volkswagen dizel emisyon skandalı nedeniyle 2.5 milyar euro daha karşılık ayırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen şu ana kadar kendisine yaklaşık 20 milyar euro maliyet yaratan dizel motorların zehirli gaz emisyonları nedeniyle 2.5 milyar euro daha karşılık ayırdığını açıkladı.

Şirketin yazılı açıklamasında "Provizyonlardaki artış Kuzey Amerika'da vardığı anlaşmalar ile ilgili 2.0L TDI araçların geri alınması veya tadil programının daha önce öngörülenden daha karmaşık olması ve zaman alması nedeniyle gerçekleşmiştir" denildi.

VW hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 3 değer yitirdi.

Almanya merkezli şirket, yaptığı açıklamada, ek hükümlerin 27 Ekim'de açıklanacak çeyreklik kar raporuna yansıyacağını belirtti.

VW ABD'deki zehirli gaz emisyon testlerinde usulsüzlük yaptığını iki yıl önce kabul etmiş ve bu nedenle 11 milyona yakın aracını geri çağırmıştı. Etkilenen araçların 8.5 milyon kadarı Avrupa'da bulunuyor.