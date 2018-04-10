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Ekonomi

Volkswagen CEO'su Müller'in görevden alındığı öne sürüldü

Volkswagen'den Müller'in ayrılışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

10 Nisan 2018 22:10

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.

VW’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu'nda personel değişiklikleriyle ve Yönetim Kurulu üyelerinin özel sorumluluklarında değişikliklerle de bağlantılı olabilecek şekilde grubun yönetim yapısını daha da geliştirmeyi düşündüğü belirtilerek, “Bu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın pozisyonunda bir değişikliği de içerebilir” ifadesi kullanıldı.

Bu hususlara dayanarak, Volkswagen AG İcra Kurulu Başkanı’nın, halihazırda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun belirli üyeleriyle görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada “Bay Matthias Müller, olası değişikliklere katkıda bulunma konusundaki genel istekliliğini gösterdi” denildi.

Söz konusu açıklama, Alman medyasında Müller’in görevinden ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak şirketten Müller’in ayrılışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Matthias Müller, daha önceki CEO Martin Winterkorn'un, dizel otomobillerdeki yazılım skandalının ortaya çıkmasından birkaç gün sonraki istifasının ardından 2015 yılında Volkswagen'e katılmıştı.

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