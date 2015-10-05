"Volkswagen can almış olabilir"

Hileli bir yazılımla emisyon oranlarını düşük gösteren ve 11 milyon aracı geri çağıran Volkswagen’in araçlardaki karbon salımı nedeniyle ABD ve Avrupa’da yüzlerce kişinin ölümüne de yol açmış olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’te yer alan ve Amerikan Associated Press (AP) ajansının istatistik ve bilgisayar analizlerine dayandırdığı habere göre, Volkswagen araçların karbon salımı ABD’de yılda 5-20 kişinin ölümüne neden olacak miktarda. Bu rakamların sadece ABD için geçerli olduğu düşünülürse, ölü sayısının, Volkswagen dizel araçların daha fazla satıldığı Avrupa ülkeleri de hesaba katılınca çok daha yüksek olduğu, Avrupa’da yılda yüzlerce kişinin karbon salımı yüzünden ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Volkswagen 2008’den beri Avrupa’da 10 milyondan fazla dizel araç satarken, ABD’de ise yarım milyondan daha az araç satıldı. Avrupa’da nüfus daha çok şehirlerde yoğunlaştığı için insanların hava kirliliğine daha fazla maruz kaldığı da bir gerçek.

AP’nin konuştuğu bilim insanları ve uzmanlar, gelişmiş bir bilgisayar programıyla hava kirliliğine yol açan maddeler ile hava hareketlerini, araba sayısını ve kat ettikleri yolu yıl yıl karşılaştırarak hesaplamalar yaptılar.

Boston Sağlık Enstitüsü Başkanı Dan Greenbaum, Volkswagen dizel araçların kat ettikleri yollar boyunca yüz binlerce kişinin hayatı üzerinde olumsuz etki yaratmış olabileceğini vurguladı. ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) hava kalitesi birimi yöneticisi Janet McCabe de söz konusu Volkswagen dizel araçların 7 yıldır trafikte olduğunu ve normalden 10 ile 40 kat daha fazla karbon salımı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bunun hava kalitesi ve kamu sağlığı açısından açık bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Carnegie Mellon Üniversitesi Çevre Mühendisliği Profesörü Peter Adams’ın hesaplamalarına göre ise, kayıp işgünü ve hastane masrafları dikkate alındığında, skandalın maliyeti 40 ile 170 milyon dolar arasında.

EPA’nın yaptığı hesaplamalar da son 7 yılda Volkswagen araçların ABD’de 12-69 kişinin ölümüne sebep olabileceğini gösteriyor.