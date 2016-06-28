"Volkswagen ABD'ye 15 milyar dolar ceza ödeyecek"

Araçların egzoz emisyon değerlerini manipüle etmesi nedeniyle Volkswagen hakkında ABD'de açılan davada, yol açtığı zararlara karşılık Alman otomotiv devinin 15 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı ile VW arasında varılan anlaşmanın hâlâ hakimlerce onaylanması gerektiği ve resmi açıklamanın bugün yapılabileceği belirtildi.

Reuters, VW'nin ödeyeceği 10 milyar doların, ABD'deki yaklaşık 475 bin dizel aracın hileli egzoz emisyon yazılımlarının düzeltilmesi ya da araçların geri alınmasına harcanacağını yazdı.

İddia edilen anlaşmaya göre VW her araç sahibine 10 bin dolara kadar tazminat da ödeyecek.

Araç sahiplerinin bu teklifi redddetme ve VW'e bireysel dava açma hakkı olacak.

Cezanın yaklaşık 5 milyar doları da araçların çevreye verdiği zararı telafi etmeye yönelik projelere ve sıfır emisyon araştırmalarına fon olarak kullanılacak.

Geçen yıl Alman otomotiv devi Volkswagen'in egzoz emisyonlarını düşük göstermek amacıyla araçlarda hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmıştı.

VW, dünya genelinde 11 milyon araçlarının bu durumdan etkilenmiş olabileceğini açıklamıştı.

Tarihinin en sıkıntılı döneminden geçen Wolkswagen'in 2016'daki araç satışlarının önceki yıla oranla yüzde 5 düşmesi bekleniyor.