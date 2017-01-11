Volkswagen ABD ile 4.3 milyar dolar tazminatta uzlaştı

Volkswagen'dan yapılan açıklamada, Volkswagen ve ABD Adalet Bakanlığı arasındaki müzakerelerin son safhasına gelindiği bildirildi. Wolfsburg merkezli şirketin yönetim kurulunun 4.3 milyar dolarlık uzlaşmayı onaylamak için çarşamba günü toplanacağı belirtildi.

Şirket, yasaları ihlal suçunu da kabul edeceğini ve şirkete karşı açılan ceza kovuşturması ve hukuk davalarında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yatırımcılar şirketin tarihindeki en büyük skandallardan birinin nihayete ermesi haberini memniniyetle karşılarken, Volkswagen hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Ancak Amerikalı yetkililerin bireysel olarak hile yapmaktan kimin sorumlu olduğunu araştırmaya devam edeceği ve konunun daha uzun süre tartışılacağı belirtildi. Zira Volkswagen'in Avrupa ve diğer ülkelerde de davalara konu olması bekleniyor.

Şirket bu konuda daha önce kenara ayırdığı 18.2 milyar euronun da bu ceza ile birlikte yeterli olmayacağını ve şirketin 2016 yılı finansal sonuçlarına olacak etkisinin de değerlendirileceğini belirtti.

Volkswagen geçen yıl ABD'de 475 bin araç sahibine tazminat ödemeyi kabul etmişti. Bu anlaşmanın 16.5 milyar dolara mal olabileceği değerlendiriliyor.

Skandala rağmen Volkswagen'ın Salı günü açıkladığı veriler şirketin geçen yıl dünyanın en büyük otomotiv şirketi olduğunu gösterdi. Şirketin 2016 yılında global satışları 2015 yılında göre yüzde 3.8 artarak 10.3 milyon araca ulaştı.

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dpa/Reuters, SSB/HT