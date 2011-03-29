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Ekonomi

VOLKSWAGEN 71 BİN 43 ADET ARACI GERİ ÇAĞIRACAK DETROIT (A.A) 

29 Mart 2011 15:21

-VOLKSWAGEN 71 BİN 43 ADET ARACI GERİ ÇAĞIRACAK DETROIT (A.A) - 29.03.2011 - Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 71 bin 43 adet Jetta model aracını geri çağıracak. Şirket sözcüsü Sheriece Matias yaptığı açıklamada, araçların hırsızlık alarmını kontrol eden elektrik sisteminde bulunan sorun nedeniyle geri çağrılacağını belirterek, uygulamadan 2010 Mart-2011 Mart döneminde üretilen 71 bin 43 adet altıncı nesil Jetta sedan model aracın etkileneceğini kaydetti. Matias, şu ana kadar soruna ilişkin herhangi bir yaralanma ya da kaza raporu almadıklarını da ifade etti.

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