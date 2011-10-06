-Volkswagen 168 bin 275 aracını geri çağırdı DETROİT (A.A) - 06.10.2011 - Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 168 bin 275 dizel aracı yakıt enjeksiyonu sistemindeki sorun nedeniyle geri çağırdı. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, firmanın çağırdığı araçların 2009-2012 Jetta ve 2010 model Golf araçları olduğu, çağrılan araçlar arasında 2010 ila 2012 model bazı Audi A3 modellerinin bulunduğu belirtildi. Tüm araçların 2.0 TDI motorlu araçlar olduğu bildirildi. Yakıt enjeksiyonu sistemindeki çatlağın yakıt sızıntısı ve yangına yol açabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.