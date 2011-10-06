T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Volkswagen 168 bin 275 aracını geri çağırdı DETROİT (A.A) 

06 Ekim 2011 20:44

-Volkswagen 168 bin 275 aracını geri çağırdı DETROİT (A.A) - 06.10.2011 - Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 168 bin 275 dizel aracı yakıt enjeksiyonu sistemindeki sorun nedeniyle geri çağırdı. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, firmanın çağırdığı araçların 2009-2012 Jetta ve 2010 model Golf araçları olduğu, çağrılan araçlar arasında 2010 ila 2012 model bazı Audi A3 modellerinin bulunduğu belirtildi. Tüm araçların 2.0 TDI motorlu araçlar olduğu bildirildi. Yakıt enjeksiyonu sistemindeki çatlağın yakıt sızıntısı ve yangına yol açabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24