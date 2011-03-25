Volkanın içine girdiler

T24

2002'DE PATLAMIŞTI



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Nyiragongo Volkanı'nın birbirinden canlı görüntüleri, National Geographic dergisinin gelecek ayki sayısında okuyuculara sunulacak. Derginin volkanologları Dario Tedesco ve Ken Sims'in volkanda incelemelerde bulundukları sırada, fotoğraf sanatçısı Carsten Peter de etkiliyici kareler yakalamayı başardı. Dün basına bilgi veren ekipten Dairo Tedesco, "Nyriagongo Volkanı, yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Goma kentinde bulunuyor. Volkanın aktif olması yüzünden bu kişilerin yaşamı sürekli tehdit altında. M.S. 79'da Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucunda yok olan Pompei kentini herkes bilir. Nyriagongo'da büyük bir patlama olursa, Goma kenti Pompei'den bile kötü duruma düşebilir" dedi. "Keşfimiz sırasında gelecekte olabilecek bir patlamayı önceden tespit edebilmek için veri topladık" diyen Ken Sims ise "Kaynayan lav gölleri ile yüz yüze gelmek inanılmaz bir tecrübeydi" diye konuştu.3 bin metredeki Nyriagongo Volkanı'nın lav göllerini bulunduran ana krateri 2 kilometre genişliğinde. Dünyanın en aktif volkanlarından Nyriagongo son olarak 2002'de patlamış ve 14 bin evi yok ederek 350 bin kişinin tahliyesine neden olmuştu. 1997'deki patlamada ise yüzlerce kişi ölmüştü.