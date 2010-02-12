T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan'ın hesabını boşalttılar

Banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğini tespit eden Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, savcılığa şikayette bulundu.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğini tespit eden Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, savcılığa şikayette bulundu.


Olayla ilgili savcılıkta ifade veren Volkan Demirel, şikayetçi olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel dün öğle saatlerinde Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne geldi.


İstanbul Cumhuriyet Savcısı Özcan Özdemir'e yaklaşık yarım saat süreyle ifade veren Volkan Demirel, adliye çıkışında soruları yanıtsız bıraktı. Israrlı sorular üzerine “ufak birkaç işim vardı, onları halletmeye geldim“ diyerek adliyeden ayrılıdı. Kaleci Volkan Demirel'in bankadaki hesabından kendisinden izinsiz para çekildiğini tespit etmesi üzerine yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24