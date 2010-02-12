Volkan'ın hesabını boşalttılar

T24 - Banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğini tespit eden Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, savcılığa şikayette bulundu.



Olayla ilgili savcılıkta ifade veren Volkan Demirel, şikayetçi olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel dün öğle saatlerinde Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne geldi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Özcan Özdemir'e yaklaşık yarım saat süreyle ifade veren Volkan Demirel, adliye çıkışında soruları yanıtsız bıraktı. Israrlı sorular üzerine “ufak birkaç işim vardı, onları halletmeye geldim“ diyerek adliyeden ayrılıdı. Kaleci Volkan Demirel'in bankadaki hesabından kendisinden izinsiz para çekildiğini tespit etmesi üzerine yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.