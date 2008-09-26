Volkan'ın cezası kaldırıldı



Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'e verilen 1 maçlık cezayı kaldırdı.





Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13 Eylül'deki Hacettepe maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle Volkan'a verdiği 1 maç cezayı, yapılan itiraz üzerine görüştü. Kurul bu cezayı oy çokluğuyla kaldırdı.

Hacettepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyen Volkan, alının bu kararla cezasını tamamlamış oldu.





Toledo ve Abdurrahman'a ikişer maç ceza



Öte yandan Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Toledo ve Sivassporlu Abdurrahman Dereli'ye 2'şer maç ceza verdi.



Kurul yaptığı toplantıda, 21 Eylül'deki Bursaspor-Kayserispor maçında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle Toledo'yu, 20 Eylül'deki Eskişehirspor-Sivasspor maçında aynı eylemi nedeniyle de Abdurrahman'ı cezalandırdı.



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