Volkan'dan Mancini'ye 'kağıt' göndermesi

Fenerbahçe'de 5'inci kez lig kupasını kaldıran tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin futbolcularına kağıtla not iletmesi olayına yaptıkları göndermeyle ilgili, "Güzel bir espri oldu, bütün dünyada konuşuluyor" dedi.

Demirel, Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşamanın, bir yıldız daha takmanın önemli olmadığını, bu renklere aşık olduğunu bildirdi.

Volkan Demirel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Volkan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı 5 şampiyonluğun bir yıldıza denk geldiğini hatırlatarak, "Benim için burada şampiyonluk yaşamak, yaşamamak, bir yıldız daha takmak, takmamak hiç önemli değil. Ben bu renklere aşığım. Bu renkler için elimden gelenhizmeti en iyi şekilde vermek istiyorum. Bu camiaya faydalı olmak istiyorum. Bu camiaya layık olmaya çalışıyorum" dedi.

Şampiyonluğu hak ettiklerine inandığını savunan Demirel, "Şampiyon olduk, kutluyoruz. Her şey çok güzel. Herkesin de sonuna kadar kutlamayı hak ettiği bir şey ama biz artık şampiyonlukları, kupaları aşmış bir takımız. Çok büyük bir camia, çok büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Zaten en önemlisi de bu. Çünkü bakıldığında bu kadar içten, bu kadar samimi insanın çoğunlukta olduğu bir topluluk görmedim. Bu, gerçekten Fenerbahçe'ye özgü bir şey. Hele ki başımızda bu kadar dertler, bu kadar sıkıntılar varken. Biz gerçekten duruşumuzla çok daha büyük şeyler hak ediyoruz. 'Kupa, şampiyonluk' sezonun tacıdır ama biz genel olarak çok daha büyük şeyler kazandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'Artık Fenerbahçe'yi rahat bıraksınlar'

Volkan Demirel, bu sezon elde ettikleri başarının, 3 Temmuz sürecinin şampiyonluğu olduğunu savundu. Yaşadığı 5 şampiyonluğun hepsinin bir değerinin ve öneminin bulunduğunu, ancak bu seneki şampiyonluğun bu sezonun değil, 3 Temmuz sürecinin şampiyonluğu olduğunu kaydeden tecrübeli kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkın yerini bulduğunu düşünüyorum. Bize iftiralar atıldı, bazı konular var, hep aynı şeyleri söylüyoruz ama bunlara girmemek lazım. Biz neyin ne olduğunu hem yaptığımız puan farkıylahem de bitirdiğimiz ayla, kanıtladığımızı düşünüyorum. Artık Fenerbahçe takımını rahatbıraksınlar. Fenerbahçe'nin önü açıldığı taktirde daha da büyük başarılar elde edip, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecektir. Fenerbahçe iyi yerlere gelecektir. Fenerbahçe olarak gerçekten çok büyük bir camiayız" şeklinde konuştu.

'Kağıt esprisi bütün dünyada konuşuluyor'

Fenerbahçe'nin bu sezon stadında çıktığı son maç olan 33. haftadaki Kardemir Karabüksporkarşılaşmasında, saha içinde "Şampiyon Fenerbahçe" yazılı bir kağıt parçasını elde ele dolaştırarak, Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin futbolcularına kağıtla not iletmesi olayına yaptıkları göndermeyle ilgili de Volkan Demirel, "Güzel bir espri oldu, bütün dünyada konuşuluyor" dedi.

Kimseyi kırmak istemediklerini vurgulayan Volkan, "Sadece bir sezon boyunca gördüğümüz bir olayı, güzel bir şekilde, esprili bir şekilde bitirmek istedik. Bence güzel de oldu, çok da şık oldu. Tabii bazıları tarafından beğenilmeyebilir, eleştirilebilir veya cevaplarverilmeye kalkılabilir. Ancak hiç önemli değil. Hiç olmazsa küfür etmeden, kimseyikırmadan yaptık" diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi, kağıt esprisini çok önce düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor maçından sonra bunu düşündüm. Çünkü Trabzonspor maçında şampiyon olduğumuzu düşünmüştüm ve bunu da arkadaşlarıma söylemiştim. Şampiyonluğu garantilediğimizde bunu yapacaktım zaten. Çaykur Rizespor maçından sonra sahamızdaki maçta böyle güzel bir organizasyon yaptık. Bence çok şık oldu. Kimse kırılmasın, üzülmesin, bize cevap vermeye kalkmasın. Bunların cevabı olmaz. Cevap verirlerse gülünç durumuna düşerler."