-VOLKANDAN KÜL PÜSKÜRMESİ AZALIYOR REYKJAVIK/OSLO (A.A) - 24.05.2011 - İzlandalı yetkililer, Grimsvötn yanardağından püsküren kül bulutunun azalmaya devam ettiğini bildirdiler. İzlanda meteoroloji kurumundan Olof Baldursdottir, kül püskürmesinin gece azalmaya devam ettiğini belirterek, kül bulutunun bugün en aşağı seviyede bulunduğunu kaydetti. Kül bulutunun dün 7 ila 8 km yükseklikte olduğunu, gece ise 3 ila 5 km irtifaya düştüğünü belirten yetkililer, bunun büyük olasılıkla yanardağın faaliyetinin azalmasından ve şiddetli rüzgarlardan kaynaklandığını bildirdiler. İzlandalı yetkililer, meteorolojik koşulların bu sabah volkanın incelenmesine izin vermediğini ve TSİ 15.00'de yanardağın çevresinde uçakla bir bilimsel inceleme uçuşu yapılacağını söylediler. Yanardağda volkanik faaliyetin başladığı cumartesi kül bulutu 20 km yüksekliği ulaşırken, küller bugün özellikle İskoçya olmak üzere bazı ülkelerde hava trafiğinin aksamasına neden oldu. -KÜL BULUTLARI NORVEÇ VE DANİMARKA'YA ULAŞTI Yanardağın yaydığı küllerin Norveç ve Danimarka'ya ulaştığı bildirildi. Norveç havalimanı operatörü Avinor, Grimsvötn volkanının yaydığı küllerin Stavanger ve Kormöy havalimanlarında trafiği aksattığını, kül bulutlarının ülkenin güneyine de yayılmasının beklendiğini bildirdi. Danimarkalı yetkililer de ülkenin kuzeybatısında 6 kilometrenin altındaki hava sahasını kapattıklarını söylediler. Yetkililer, bu bölgede havalimanı olmadığı ancak küllerin Kopenhag havalimanında bazı iptallere yol açtığını belirttiler. Kül bulutu İskoçya'da uçuşların iptaline sebep olmuştu.