Volkan'a müjdeli haber

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.



Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili itirazını ele aldı. 8 martta oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası verilen Volkan Demirel ile ilgili dosyayı inceleyen ve görüntüleri izleyen Tahkim Kurulu, rakip futbolcunun eylemi ve olayın oluş şeklini dikkate alarak, Volkan'ın cezasını 1 maça indirip, onadı.

