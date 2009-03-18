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Spor

Volkan'a müjdeli haber

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

18 Mart 2009 02:00

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili itirazını ele aldı. 8 martta oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası verilen Volkan Demirel ile ilgili dosyayı inceleyen ve görüntüleri izleyen Tahkim Kurulu, rakip futbolcunun eylemi ve olayın oluş şeklini dikkate alarak, Volkan'ın cezasını 1 maça indirip, onadı.

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