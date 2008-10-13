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Spor

Volkan'a komşu kancası

Yunanistan birinci lig takımlarından Pire Olmpiyakos'un Türk kaleci Volkan Demirel ile ilgilendiği iddia edildi.

13 Ekim 2008 03:00



Atina'da yayımlanan Apoyevmatini gazetesi, kırmızı-beyazlı kulubün, kalecisi Andonis Nikopolidis'in veliahtı olarak Volkan'ı düşündüğünü yazdı.



27 yaşındaki Türk kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona ereceğini belirten gazete, Volkan'ın kariyerini yabancı bir takımda sürdürmek istediğinin bilindiği, bu çerçevede Pire takımına da kapının açıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyakos'un yanı sıra Yunanistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Antonis Nikopolidis, geçtiğimiz haziranda yaptığı açıklamada, Euro 2008'in ardından milli takımı bırakacağını bildirmişti.

Yunanistan Milli Takımı ile 89 karşılaşmada görev alan 37 yaşındaki Yunanlı kaleci, EURO 2004'te kazanılan zaferin baş mimarlarından biri olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, Yunan ligi puan sıralamasında ilk sıraya Olimpiyakos yerleşirken, Pire ekibini, PAOK, Ksanti (İskeçe), Larisa, Panathinaikos, Ergotelis, AEK Atina, Livadiakos, Aris Selanik, Panseraikos, Asteras Tripolis, Panionios, Panthrakikos, OFİ, İraklis ve Trasivulos takımları izliyor.

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