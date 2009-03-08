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Spor

Volkan'a 7 dikiş atıldı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta göğsüne darbe alan Volkan Demirel'e 7 dikiş atıldı

08 Mart 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın 55. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede göğsüne darbe alan Volkan Demirel ardından Eren'e tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Yerden kalkamayan oyuncu, hastaneye sevk edildi. Koltuk altında 3 cm'lik yırtık olan Volkan'a 7 dikiş atıldı. Kaburgasında kırık olmadığı belirtilen Volkan'ın korkulacak bir durumu olmadığı açıklandı.

Volkan yaptığı açıklamada, "Canım çok yanmıştı. O an verdiğim bir tepkiydi. Göğsümde 3 santimlik yırtık var. 7 dikiş atıldı. Biraz daha aşağı gelse daha kötü sonuçlar olabilirdi. Kırmızı kart için ise takdir tamamen hakemindir. İnşallah en kısa zamanda düzelirim ve takımıma katılırım" dedi

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