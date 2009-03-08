

Turkcell Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın 55. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede göğsüne darbe alan Volkan Demirel ardından Eren'e tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.



Yerden kalkamayan oyuncu, hastaneye sevk edildi. Koltuk altında 3 cm'lik yırtık olan Volkan'a 7 dikiş atıldı. Kaburgasında kırık olmadığı belirtilen Volkan'ın korkulacak bir durumu olmadığı açıklandı.



Volkan yaptığı açıklamada, "Canım çok yanmıştı. O an verdiğim bir tepkiydi. Göğsümde 3 santimlik yırtık var. 7 dikiş atıldı. Biraz daha aşağı gelse daha kötü sonuçlar olabilirdi. Kırmızı kart için ise takdir tamamen hakemindir. İnşallah en kısa zamanda düzelirim ve takımıma katılırım" dedi

