Volkan'a 5, Sabri ve Meireles'e 4'er maç ceza

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç, Raul Meireles ve Sabri Sarıoğlu'na 4'er maç ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel'e 5, Sabri Sarıoğlu ile centilmenlik dışı harekette bulunan Raul Meireles'e 4'er maç ceza verdi.

Ayrıca Fenerbahçe kulübü de derbide yaşanan olaylardan dolayı 170.000 TL para cezası aldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları şu şekilde oluştu:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.05.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF tarafından belirlenen pankartla sahaya çıkılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, oyuncu kriterlerine uymamasından dolayı takdiren 70.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VOLKAN DEMİREL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu RAUL JOSÉ TRINDADE MEIRELES'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş. sporcusu SABRİ SARIOĞLU'nun, 12.05.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,karar verilmiştir."