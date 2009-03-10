Volkan ve Uygun’a ceza





Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel’e 2 maç, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’a da 35 gün hak mahrumiyeti cezası geliyor.



Kayserispor-F.Bahçe maçının gözlemcisi Sefer Altuntaş, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporda, Volkan’ın, Kayserisporlu Eren’e kasti olarak tekme attığını ifade etti. PFDK’nın, bu rapor doğrultusunda tecrübeli file bekçisine 2 maç ceza vereceği bildirildi.



Volkan, Kocaeli ve Bursa maçlarında forma giyemeyecek. Sivasspor-Ankaraspor maçında tekme ile yedek kulübesinin camını kıran Bülent Uygun ise en az 20 gün hak mahrumiyeti cezası alacak. Karşılaşmanın temsilcisi Haluk Gözen ve Altan Yenice, federasyona gönderdikleri raporda Uygun’un centilmenlik dışı bu davranışını ayrıntılı bir şekilde yazdılar. Maç sonrası hakem Deniz Çoban’ın yanına giden ve "Seninle gurur duyuyorum. Sen de kendinle gurur duy" diyen Uygun’un, bu sözleri nedeni ile ekstra 15 gün ceza alabileceği hatırlatıldı.



Emre görüntüden ceza alabilir



Kayserispor-F.Bahçe maçında Cangele’ye eliyle "Sen bittin" mesajı gönderen Emre Belözoğlu ise temsilci Orhan Turgutkan ve Orhan Savaş tarafından rapor edilmedi. Aynı şekilde hakem Bünyamin Gezer için "Aklından zoru var" işareti yapan Roberto Carlos da gözlemci Sefer Altuntaş tarafından rapora yazılmadı.



Carlos’un yaptığı hareketin hakem Bünyamin Gezer’in görüş alanı içerisinde olması nedeniyle gözlemci tarafından rapora yazılmasının uygulamalara aykırı olduğu hatırlatıldı. Ancak Emre Belözoğlu için Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu’nun devreye girebileceği ve maçın kaseti izlendikten sonra tecrübeli oyuncuya 1 maç ceza verilebileceği vurgulandı.