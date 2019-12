-Volkan ve Mehmet Topuz antrenmana çıktı İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 27 Ekim Perşembe günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın başındaki yarım saatlik bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sakatlıkları geçen Mehmet Topuz derbi öncesi takımla çalışmalara başlarken, kaleci Volkan Demirel ise riske edilmeyerek, takımdan ayrı kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştı. Geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle öğleden sonra Universal Grubu'na bağlı Çamlıca Alman Hastanesi'nde serum tedavisi uygulanan Selçuk Şahin, dinlendirildiği için antrenmana katılmadı. Sağ kasık bölgesinde ağrı hisseden Yobo da tedbir amaçlı olarak antrenmana yer almazken, Nijeryalı savunma oyuncusu tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Serdar Kesimal ve kaleci Serkan Kırıntılı, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Serdar'ın yarından itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. -Dia, Fransa'ya gitti- Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile yapılan maçta sol omzundan sakatlanan Issiar Dia, tedavi için Fransa'ya gitti. Sol omzu çıkan ve MR'ında omzunda yırtık tespit edilen Senegalli futbolcu antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe A2 takımının maçında görev yapan genç futbolcular Gökay ve Hasan takımdan ayrı yenileme çalışması yaparken, The Next Generation turnuvasında Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nın, Aston Villa ile yapacağı maçın kadrosunda bulunan genç oyuncular Berk ve Recep antrenmanda bulunmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.