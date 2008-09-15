Volkan ve Güiza dinlendirildi



Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile yapacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



Samandıra Kamp Merkezi'ndeki yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 2 grup halinde top çalma ve taktik ağırlıklı çalışma ile idmanı tamamladı. Yaklaşık bir saat 45 dakika süren idman sonrasında bazı oyuncular sahada kalarak Teknik Direktör Luis Aragones yönetiminde bir çalışma yaptı. Kaleci Volkan Demirel ve Güiza dinlendirilmek amacıyla idmanda yer almazken, sakatlıkları bulunan Edu, Vederson, Semih ve Deivid ise antrenmana katılmadı.



Sarı-lacivertli takım, Porto maçı için yarın sabah saat 10.00'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Lizbon'a hareket edecek.



