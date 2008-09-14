Volkan uslanmıyor



Sarı-lacivertli takımın file bekçisi Volkan Demirel, 2008 yılı içinde üçüncü kez kırmızı kartla oyundan atıldı.





Geçen sezon Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray’a karşı 90. dakikada kırmızı kart gören Volkan, 2008 Avrupa Şampiyonası’nda Çek Cumhuriyeti ile oynadığımız milli maçın 90. dakikasında da yine kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.



Volkan dün de Hacettepe karşılaşmasının son dakikasında hakem Mustafa Kamil Abitoğlu’nun verdiği penaltı kararı sonrası rakibi düşürdüğü için sarı kart gördü. Penaltının kaçması sonrası ellerini yukarı kaldırarak Abitoğlu’na tepki verince ikinci sarı karttan atıldı.



Milli kaleci sahadan çıkarken eldivenlerini yere fırlatırken, uzun süre soyunma odasına gitmemekte direndi. Volkan’ın disiplinsiz davranışları yönetimin de tepkisini çekerken, Gençlerbirliği maçında kaleyi genç Volkan Babacan koruyacak.



