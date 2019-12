Volkan: Twente elektrik kesintisiydi!

Fenerbahçe Futbol Takımı Kalecisi Volkan Demirel, Turkcell Süper Lig'de kazandıkları her maçın kendilerine güven ve motivasyon kazandırdığını ifade etti.

Can Bartu Tesisleri'nde antrenmandan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Volkan, yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade ederek, ''Nasıl başlarsanız öyle gider diye bir laf vardır. Geçen yıl kötü başlamıştık. Bu yıl iyi gidiyoruz. Her hafta kazanmak, bize ayrı bir güven ve motivasyon kazandırıyor. İnşallah hep böyle kazanarak devam ederiz. Takım olarak her maçı kazanacağımızı biliyoruz. 90. dakikalarda golleri bulmaya başladık, oyundan kopmuyoruz, mücadele eden diri bir takımımız var. Bu da tabii ki yapılan idmanlara dayanıyor'' diye konuştu.

Galatasaray'ın puan yitirmesiyle liderlik koltuğuna oturduklarını ifade eden Fenerbahçeli kaleci, ''Bizi rakiplerimiz değil kendi yaptıklarımız ilgilendiriyor. Sadece Galatasaray maçına kadar değil, sezon sonuna kadar kazanabileceğimiz bütün maçları kazanmak istiyoruz. Hedefler büyük, şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon, bütün camianın, taraftarların, futbolcuların, teknik heyetin beklentisi bu. 7 haftadır galip geliyoruz, bu güzel seriyi inşallah önümüzdeki haftalarda da sürdüreceğiz'' şeklinde konuştu.

Bu sezon, lig şampiyonluğu için Galatasaray'ın favori gösterildiği, bunun kendi üzerlerindeki stresi azaltıp azaltmadığı sorulan Volkan Demirel, ''Galatasaray düne kadar hep farklı kazandığı, bizim maçlarımız 1'er farklı skorla bittiği için onlar avantajlı gibi gösterilebilir, ama lig çok uzun bir maraton. Neyin ne olacağı belli olmaz. İlerleyen haftalarda yine puan kayıpları olacaktır. Sonuçta 34 haftanın en üst sırasındaki şampiyon olacaktır.'' dedi

Daum ile aramda bir sorun olmadı



Volkan, sezon başında, Daum ile aralarında geçmişten gelen bir sıkıntı olduğu şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı ifade edilerek, ''Sen buna oynadığım futbolla bir şekilde yanıt verdin, bu konudaki düşüncelerin neler?'' şeklindeki soruya ''Daum ile aramda hiçbir şekilde sorun olmadı. Sadece belki basın farklı yansıtmak veya büyütmek istedi. Geçmişte yaşananlar geçmişte kalmıştır. Tabii ki geçmişime bakıyorum, ama her zaman önüme bakan biriyim. Bundan sonra hep öyle olacaktır. Şu an işimi en iyi şekilde yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim" diye cevap verdi

Bizim için lig de Avrupa ligi de önemli

Her Avrupa kupası maçı öncesi Christoph Daum'un, Turkcell Süper Lig'in kendileri için daha önemli olduğu açıklamasının akıllara geldiği hatırlatılarak futbolcuların ne düşündüğü sorulan Volkan, ''Türkiye Ligi şampiyonluğu daha önem kazanmış gibi görünüyor, çünkü iki sezondur gelmeyen bir şampiyonluk var. Bunu kazanmak istiyoruz. Belki bundan dolayı hocamız da böyle bir açıklama yapmıştır. Ama bizim için iki kulvar da çok önemli. Her kulvarda başarılı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'' şeklinde yanıt verdi.

Twente yenilgisi elektrik kesintisi

Volkan, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de yaptıkları ilk maçta Twente'ye karşı aldıkları mağlubiyeti ''elektrik kesintisi'' diye özetledi.

Sarı-lacivertli futbolcu, ''O maç arada bir elektrik kesintisi gibi oldu. 2-1 bize yakışmadı. Hep söylüyorum Fenerbahçe bu gruptan çıkacaktır'' dedi.

Sheriff maçıyla güzel bir seriye başlamak istediklerini anlatan Volkan, ''Fenerbahçe bu gruptan çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İlk maç kötü bir sonuçtu ama inşallah Sheriff maçıyla beraber orada güzel bir seriye başlayarak Avrupa Ligi'nde de kendimizden söz ettirmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile sezon öncesi yeni sözleşmeyi diğer futbolculara göre geç yaptığı bu nedenle Fenerbahçe'den ayrılma korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan Volkan, ''Ayrılacağımı hiç bir zaman düşünmedim. Düşünseydim farklı hareket ederdim. Onun için son ana kadar da bekledim. Neticesinde de hayırlısı oldu'' dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda bir maçtan sonra Atletico Madrid yöneticilerinin ellerinde sözleşmeyle karşısına geldiği yönünde söylentiler olduğu konusundaki soruya Volkan, ''Bunları konuşmak eskide, geride kaldı. O zamanlar tabii ki sonuçta mukavelesi elinde olan bir futbolcuyla görüşmeler olmuştur, ama ben hiç kimseyle yüz yüze görüşmedim. Menajerler aracılığıyla gelmişlerdir. Detayı ben de biliyorum, menajerim Erdinç Şehit biliyor. Hiçbir zaman ben menajerime ''Git anlaş masaya otur'' demedim. Sadece görüşleri hakkında bilgi edindim. Neticede Fenerbahçe ile anlaştık, fazla konuşmanın anlamı yok.''

Türkiye'de son yıllarda kaleci yetişmediği yönünde değerlendirme yapılarak yöneltilen bir soru üzerine de Volkan, ''Bence çok yetenekli Türk arkadaşlar var. Ama forma şansı bulamıyorlar. Beşiktaş'ta Hakan bulmaya başladı. Galatasaray'da iki sezondur yabancılar oynuyor. Aykut'u, Orkun'u iyi tanıyorum. Yetenekli kaleciler var. Öyle 2-3 maç oynamakla kaleci olunmuyor. Fenerbahçe formasını hazırlık maçları dahil 200'ü aşkın kez giydim. Kendi kendime tam anlamıyla hazır olduğumu veya kaleci olduğumu söylemedim. Kalecinin oynaması lazım. Türkiye'de malzeme var, ama şans vermiyoruz. Şans verdiğimiz taktirde iyi kaleciler yetişecektir.''