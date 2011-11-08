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Spor

Volkan: ''Türk Bayrağı'nın altında toplanmalıyız'' İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 19:14

-Volkan: ''Türk Bayrağı'nın altında toplanmalıyız'' İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - (A) Milli kaleci Volkan Demirel, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada Türk Bayrağı'nın altında toplanmak gerektiğini söyledi. Volkan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kendisini sevmeyen rakip takım taraftarları olabileceğini, başka arkadaşlarını sevmeyen taraftarların da olabileceğini kaydederek, ''Ancak ben şunu söylüyorum; Türk Bayrağı'nın altında toplanmamız lazım. Türk Bayrağı'nın altında toplanarak, takım ayırt etmeden milli takıma desteğimizi sonuna kadar vermemiz lazım'' dedi.  Geçmiş maçlarda bazı olumsuzluklar yaşandığını hatırlatan Volkan, ''Onların hepsini unutmalıyız. Biz sporcular onların üzerinde çok fazla durmuyoruz, inşallah seyircilerimiz de durmuyordur. Bir şekilde, Türk Milli Takımı'nı destekleyerek hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Bunu da yapmak bizim görevimiz olarak düşünüyorum. Ben şu an futbolcu olmasam, taraftar olarak o stada gitsem, aynı şekilde düşünür ve yapardım. Hepimizin birlik olarak bu durumdan başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Hem de bu tüm Türkiye'ye güzel bir bayram hediyesi olacaktır'' şeklinde konuştu. 

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