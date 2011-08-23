-Volkan Trabzon'a, Sercan ise belirsiz BURSA (A.A) - 23.08.2011 - Bursaspor'da yönetimin kendilerinden kulüp bulmalarını istediği Volkan Şen'in Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştığı, Sercan'ın gideceği kulübün ise şimdilik belirsiz olduğu öğrenildi. Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımı ile yaptığı maçın ardından teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yeşil-beyazlı yönetim, Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve yeni transfer İbrahim Kaş ile görüşerek, ''kendinize kulüp bulun'' talimatını verdi. Sezon başında adı sık sık Galatasaray ile anılan Volkan Şen'e ilk ve en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi. Selçuk İnan'ı sezon başında Galatasaray'a kaptıran, Engin Baytar ile de disiplinsiz hareketleri nedeniyle yollarını ayıran bordo-mavili takım, Bursaspor'dan aynı şartlarla ayrılık eşiğine gelen Volkan ile vakit geçirmeden temasa geçti. Volkan ile her konuda anlaşan Trabzonspor, bonservis konusunda da Bursaspor ile büyük ölçüde anlaştı. İki kulüp arasında küçük pürüzler dışında büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı, Volkan Şen'in kendisini bordo-mavili takıma bağlayan sözleşmeyi bir-iki gün içinde imzalayacağı öğrenildi. Sercan Yıldırım ile ilgili de Bursaspor'a yurtiçi ve yurtdışından teklifler geldiği belirtildi. Bursaspor'un yeni transferi İbrahim Kaş'ın ise Mersin İdmanyurdu ile anlaşmaya vardığı bildirildi.