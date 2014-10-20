Volkan: Sneijder'in şutlarında iki topu da görmedim

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Wesley Sneijder'ın attığı 2 harika gol sonrası Volkan Demirel, "İki şutta da topun ayaktan çıkışını göremedim" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe'de Volkan Demirel, yediği goller için arkadaşlarından özür dileyerek, "Bana en rahat maçlarımdan birini yaşattınız. Tutulabilecek şutlar mıydı tam bilemiyorum. Ama iki şutta da topun ayaktan çıkışını göremedim" dedi.

SNEIJDER'İN BİRİNCİ GOLÜ:

Mesafe: 26 metre

Hızı: 104 km

SNEIJDER'İN İKİNCİ GOLÜ:

Mesafe: 22 metre

Hız: 109 km