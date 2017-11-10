Volkan Şen ve Rodallega’dan antrenmanda gerginlik

Milli maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, antrenmanda Volkan Şen ve Rodallega arasında tartışma yaşandı, Burak Yılmaz ve diğer oyuncular araya girdi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda bordo mavililer kondisyon çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde Trabzonsporlu futbolcular topla eğitsel oyun oynadı. Antrenmanın son bölümünde Çalımbay, futbolcularına sınırlı alanda taktik maç yaptırdı. Maçtaki bir pozisyonda Volkan Şen ile Hugo Rodallega arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Topun oyun çizgisini geçtiği yönünde ikili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası birbirine yaklaşan ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Başta Burak Yılmaz olmak üzere futbolcular iki oyuncuyu sakinleştirdi.