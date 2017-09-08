T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan Şen Trabzonspor’la anlaştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Volkan Şen ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

08 Eylül 2017 18:25

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Volkan Şen ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
2014-15 sezonunun devre arasında taraftarlar ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan ayrılan Volkan Şen ile transfer döneminin son gününde el sıkışan bordo mavililerin, oyuncuya yıllık 850 bin Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yanı sıra yeni transferler Tomas Hubocan ile Jose Sosa için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPOR KulübüVolkanEuroTomas HubocanJose SosaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24