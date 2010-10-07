-VOLKAN ŞEN SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI BURSA (A.A) - 07.10.2010 - Bursaspor'un genç yıldızı Volkan Şen, teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Volkan'ın izinsiz Amerika'ya gittiği için kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kadro dışı bırakılan genç yıldız Volkan Şen katılmadı. Volkan'ın, izinsiz olarak Amerika'ya gittiği için Ertuğrul Sağlam tarafından A2 takımına gönderildiği öğrenildi. Volkan Şen'in dün akşam saatlerinde yapılan antrenmana da çıkartılmadığı belirtildi. Öte yandan, 30 dakikası basına açık yapılan antrenmana A Milli Takım kampındaki Sercan Yıldırım ve kaptan Ömer Erdoğan ile Ümit Milli Takım'da bulunan Serdar Aziz, izinli olan kaleci Ivankov, sağ alt adalesinde ödem oluşan İbrahim Öztürk, kontrol amaçlı dinlendirilen Ivan Ergiç, grip olan Stepanov katılmadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, düz koşuların ardından dar alanda pas-pres çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karabük maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Bu arada, Kapalı Çarşı esnafından bir grup taraftar ile İsviçre'den gelen Selen ve Tarık Atıkel çifti, antrenman öncesi Ertuğrul Sağlam'ı ziyaret ederek forma imzalattı, başarı diledi.