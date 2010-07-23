-VOLKAN ŞEN: ''HEDEFİMİZ SÜPER KUPA'' BURSA (A.A) - 23.07.2010 - Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un kanat oyuncusu Volkan Şen, TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'u yenip, kupayı almayı hedeflediklerini söyledi. Volkan Şen, Bursaspor TV'de yayımlanan röportajında, dört hazırlık maçı oynadıkları Avusturya kampının verimli geçtiğini belirterek, kalan sürede eksikliklerini tamamlayıp lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti. Yoğun geçen çalışmalarda herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Volkan, bunun karşılığını ligde alacaklarını dile getirdi. Volkan, yeni transferlerin katılmasıyla takım içi rekabetin arttığına değinerek, ''Biz gerçekten iyi takımız. Önümüzde uzun bir maraton var. Büyük ihtimal herkese fırsat gelir. Biz de bu fırsat iyi değerlendirir ve Bursaspor'a katkıda bulunuruz'' dedi. Trabzonspor karşısında oynayacakları TFF Süper Kupa maçının önemine işaret eden Volkan Şen, ''Kupa maçı bizi heyecanlandırıyor. Bizim için önemli bir kupa. İnşallah Trabzonspor'u yenip, kupayı da alırız. Hem takımımız hem şehir böyle başarıları hak ediyor'' diye konuştu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki TFF Süper Kupa maçı, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.