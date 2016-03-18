“Volkan Şen aklını yitirdi!”

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'nın sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmesiyle ilgili Portekiz basınında yer alan haberlerde, Braga'ya övgüler yağdırıldı. Fenerbahçeli futbolcular ise fair play'den uzak tavır gösterdikleri gerekçesiyle eleştirildi. Karşılaşmanın sonlarına doğru Fenerbahçeli futbolcuların agresifleştiğini ve hakeme saldırdığını yazan Record gazetesi, "Volkan Şen aklını yitirip, hakemi itti" ifadesini kullandı.

Radikal’in haberine göre, diğer bir spor gazetesi Abola, "Braga, Fenerbahçe 'yi yenip çeyrek finale yükseldi" başlığını atıp, "Fenerbahçe'nin ağır yenilgi alıp yenilmesinden sonra teknik direktör Pereira maçın hakemini suçladı" yorumunda bulundu.

Publico gazetesi, "Türkler arkada kaldı, Braga Avrupa'daki yoluna devam ediyor" başlığını kullandı.

Diario do Noticias gazetesi, "Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu kırmızı kart gördü. Türkler fair play'den uzak olduklarını gösterdiler. Vitor Pereira da ikinci yarıyı tribünden izledi" diye yazdı.

Portekiz basını, maçın hakemi Ivan Bebek'in kararlarıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, sadece Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın maç sonundaki basın toplantısında hakeme olan tepkisini yansıttı.